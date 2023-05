Google Pixel 7a Doet Het Goed In Duurzaamheidstest

De bekende YouTuber JerryRigEverything, die bekendstaat om zijn duurzaamheidstests van smartphones, heeft de Google Pixel 7a in handen gekregen. Uiteraard kon hij het niet laten om ook deze smartphone te testen en het valt op dat de Pixel 7a beter door de stresstest komt dan de duurdere Pixel 7 Pro.

Mensen die een nieuwe smartphone kopen gaan er doorgaans voorzichtig mee om. Toch is het een prettig gevoel om te weten of jouw smartphone tegen een stootje kan. Hier komt JerryRigEverything om de hoek kijken. Hij test de robuustheid van smartphones middels een krastest, een vuurtest en een buigtest. In de onderstaande video zien we hoe de Google Pixel 7a reageert op deze testen.

Waar de grotere Google Pixel 7 Pro tijdens de buigtest doormidden brak, komt de goedkopere Pixel 7a beter uit de test. De smartphone geeft namelijk nauwelijks mee. Dit is waarschijnlijk te danken aan de compactere behuizing. Grotere objecten buigen namelijk makkelijker dan kleinere objecten. Wel bestaat de achterkant van de Pixel 7a uit kunststof, waardoor deze gevoelig is voor krassen.

Google Pixel 7a

De Google Pixel 7a is eerder deze maand uitgebracht voor een adviesprijs van 509 euro. De smartphone beschikt over een 6,1-inch 90Hz OLED-scherm, een in-display vingerafdrukscanner, een Google Tensor G2-processor, 8GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte, een 13MP selfie-camera en een dubbele rear-camera met een 64MP hoofdlens en een 13MP ultragroothoeklens. De accu heeft een capaciteit van 4.385 mAh en kan met 18W bekabeld laden en met 7,5W draadloos laden.

via [androidplanet]