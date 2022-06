Voordelige Motorola Moto E32s Komt Naar Nederland

Motorola is van plan om de Moto E32s uit te brengen in Nederland. De Moto E32s heeft een 90Hz scherm, een grote accu en draait op Android 12. Op de officiële website van de fabrikant staat dat de smartphone “binnenkort beschikbaar” is.

De reguliere Moto E32 is nog maar kort in Nederland verkrijgbaar, maar een verbeterde versie van de smartphone komt er nu al aan. Een exacte releasedatum en adviesprijs hebben we nog niet, maar we weten wel over welke specificaties de smartphone beschikt.

De Moto E32s heeft grotendeels dezelfde specificaties als de Moto E32. We zien echter een paar verschillen. Zo draait de Moto E32s al op Android 12, terwijl de Moto E32 nog op Android 11 draait. Ook heeft de Moto E32s een MediaTek Helio G37-processor in plaats van een Unisoc-chip. Opmerkelijk is dat de Moto E32s maar 3GB werkgeheugen heeft in plaats van 4GB. Ook heeft de Moto E32s maar 32GB opslagruimte in plaats van 64GB. Je kunt de opslagruimte wel uitbreiden met een microSD-kaart.

De overige specificaties zijn gelijk gebleven. Zo beschikt de smartphone over een 6,5-inch scherm met een hd-resolutie van 1600 bij 720 pixels en een 90Hz ververssnelheid, een 5000 mAh accu die je met 10W kunt opladen en een driedubbele rear-camera met een 16MP hoofdlens, een 2MP macrolens en een 2MP dieptelens.

