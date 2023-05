Samsung Galaxy A34 Ontvangt Grote Software-update

Samsung heeft een nieuwe update uitgerold naar de Samsung Galaxy A34. Het gaat om een grote update die zowel de nieuwste beveiligingspatch als enkele nieuwe functies met zich mee brengt.

De nieuwe update voor de Galaxy M34 bevat onder andere de beveiligingspatch van mei 2023. Deze patch pakt enkele tientallen kwetsbaarheden in het besturingssysteem aan, waardoor de smartphone weer een stuk beter beschermd is tegen kwaadwillenden.

Naast de nieuwste beveiligingspatch brengt de update ook verbeteringen voor de galerij en de camera met zich mee. Zo krijgen gebruikers toegang tot de Image Clipper-functie, waarmee je eenvoudig objecten uit foto’s kunt knippen door een object ingedrukt te houden. Het uitgeknipte object kun je bijvoorbeeld gebruiken als sticker in WhatsApp of kopiëren naar andere apps. Als laatste kun je rekenen op prestatie- en stabilisatie verbeteringen.

De update is 1GB groot en rolt in fasen uit. Hierdoor kan het een aantal dagen duren voordat de update voor jouw toestel klaarstaat. Heb je nog geen notificatie ontvangen dan kun je handmatig op updates controleren via de instellingen op de Samsung Galaxy A34.

via [droidapp]