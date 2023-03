Samsung Galaxy A54 en A34 Officieel Aangekondigd

Samsung heeft deze week zijn nieuwste mid-range smartphones geïntroduceerd. De Galaxy A54 en Galaxy A34 zijn krachtiger en compacter dan hun voorgangers, maar hebben ook een wat hogere adviesprijs meegekregen.

De Samsung Galaxy A54 5G is de opvolger van de populaire Galaxy A53 en beschikt over een 6,4-inch FHD+ Super AMOLED-scherm met een 120Hz verversingssnelheid, een Exynos 1380-processor, 8GB werkgeheugen, 128GB of 256GB opslagruimte, een 5.000 mAh accu met ondersteuning voor 25W snelladen, een 32MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens, een 12MP ultragroothoeklens en een 5MP macrolens.

De plastic behuizing is waterdicht (IP67) en meet 76,7 x 158,2 x 8,2 mm. Je kunt de opslagruimte uitbreiden met een microSD-kaart en de vingerafdrukscanner zit verwerkt onder het scherm. Ook heeft de Galaxy A54 stereo speakers en Bluetooth 5.2 ondersteuning. Gebruikers kunnen rekenen op vier grote Android-updates en vijf jaar lang beveiligingsupdates. De Samsung Galaxy A54 is verkrijgbaar in de kleuren Awesome Lime, Awesome Black, Awesome Violet en Awesome Silver voor een adviesprijs van 489 euro of 539 euro [hier kopen].

De Galaxy A34 5G is een iets minder krachtige smartphone en beschikt over een 6,5-inch FHD+ Super AMOLED-scherm met een 120Hz verversingssnelheid en een in-display vingerafdrukscanner, een MediaTek Dimensity 1800-processor, 6GB of 8GB werkgeheugen, 128GB of 256GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart, een 5.000 mAh accu met ondersteuning voor 25W snelladen, een 13MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 48MP hoofdlens, een 8MP ultragroothoeklens en een 5MP macrolens.

Ook dit toestel draait op Android 13 met de One UI 5.1-schil en ontvangt vijf jaar lang beveiligingsupdates. De Samsung Galaxy A34 5G is verkrijgbaar in dezelfde kleuren voor een adviesprijs van 389 euro of 459 euro [hier kopen].