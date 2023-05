Xiaomi 13 Ultra Voor “Slechts” 1299 Euro Te Bestellen In Nederland

Xiaomi heeft onlangs de Xiaomi 13 Ultra aangekondigd en volgens de geruchten krijgt de smartphone in Europa een adviesprijs mee van maar liefst 1499 euro. De smartphone is nu echter opgedoken bij Belsimpel, waar je de smartphone opvallend genoeg kunt bestellen voor 1299 euro.

Xiaomi introduceerde de Xiaomi 13 Ultra in april voor de Chinese markt. Daar is de smartphone best aantrekkelijk geprijsd, maar in Europa mag je een flinke stapel geld op tafel leggen als we de geruchten mogen geloven. Volgens verschillende bronnen is Xiaomi namelijk van plan om de Xiaomi 13 Ultra in Europa op de markt te brengen voor een adviesprijs van 1499 euro. Daarmee is het een van de duurste smartphones op de markt.

De Xiaomi 13 Ultra is nu echter opgedoken in de Nederlandse webwinkel Belsimpel. Daar kun je een bestelling plaatsen voor 1299 euro. De webwinkel geeft aan dat de smartphone binnen 5-7 werkdagen op voorraad is. Hoe dit mogelijk is weten wij niet, maar mogelijk heeft Belsimpel zelf alvast een aantal toestellen uit het buitenland geïmporteerd.

Xiaomi 13 Ultra specificaties

De Xiaomi 13 Ultra beschikt over een 6,73-inch OLED-scherm met een resolutie van 3200 bij 1440 pixels, een 120Hz verversingssnelheid en een piekhelderheid van 2600 nits. Intern vinden we een Snapdragon 8 Gen 2-processor, 12GB werkgeheugen, 512GB opslagruimte, een 5000 mAh accu met ondersteuning voor 90W bekabeld laden en 50W draadloos laden, een in-display vingerafdrukscanner en een IP68-certificering.

De rear-camera bestaat uit een 50MP 1-inch sensor met optische beeldstabilisatie, een 50MP groothoeklens, een 50MP telelens met 5x optische zoom en een 50MP telelens met 3,2x optische zoom. De selfie-camera heeft een 32MP resolutie.

via [droidapp]