Nothing Phone (3) Ontvangt Grote Update

Gebruikers van de Nothing Phone (3) ontvangen momenteel een grote update. De Nothing OS 4.1-update brengt verschillende nieuwe mogelijkheden met zich mee, waaronder Essential Voice.

Nothing OS 4.1 geeft gebruikers van de Nothing Phone (3) onder andere een nieuwe klok voor het vergrendelscherm, dieper geïntegreerde Live Updates en de Essential Voice-functie. Met Essential Voice kun je verhalen opschrijven zonder te typen. AI zorgt ervoor dat woorden als euh en bijwoorden worden weggelaten en onduidelijkheden worden aangevuld. Essential Voice is beschikbaar in 100 talen en je kunt de tool ook gebruiken om teksten te vertalen. Verder moeten videomeetings er beter uitzien en is de geluidskwaliteit tijdens het telefoneren beter wanneer je Nothings oordopjes gebruikt.

De Nothing OS 4.1-update is nu beschikbaar voor de Nothing Phone (3) en rolt de komende week ook uit naar de Nothing Phone (2a), (3a) en (2). Ook mensen met een CMF Phone 1 en CMF Phone 2 Pro krijgen de update binnenkort binnen. Op de Nothing Phone (4a) is Nothing OS 4.1 al aanwezig.

