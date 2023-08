Onaangekondigde Xiaomi 13T Nu Al Te Zien In Hands-on Video

Bron afbeelding: Youtuber Eufracio López 502

Xiaomi heeft de Xiaomi 13T nog niet officieel aangekondigd, maar op het internet duiken steeds vaker geruchten op over de nieuwe high-end smartphone. Zo is deze week op YouTube een hands-on video geplaatst die de Xiaomi 13T in volle glorie laat zien.

Naar verwachting zal Xiaomi de Xiaomi 13T pas volgende maand officieel introduceren, maar dankzij YouTuber Eufracio López 502 komen we tijdens deze introductie waarschijnlijk voor weinig verrassingen te staan. De YouTuber haalt de smartphone in de onderstaande video namelijk uit de verpakking en heeft ook gelijk de specificaties gedeeld. Hij toont de Xiaomi 13T in de kleuren groen en zwart.

Volgens de geruchten beschikt de Xiaomi 13T over een 144Hz scherm met een resolutie van 2712 bij 1200 pixels, een MediaTek Dimensity 8200 Ultra-processor, 8GB werkgeheugen, 256GB opslagruimte, een 5000mAh accu met ondersteuning voor 67W snelladen en een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens met optische beeldstabilisatie. De glazen behuizing is waterdicht. Naar verwachting brengt Xiaomi ook een iets krachtiger Xiaomi 13T Pro op de markt.

via [androidplanet]