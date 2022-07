Motorola Toont Razr 3 Met Strakker Design

Lenovo, het bedrijf verantwoordelijk voor de productie van Motorola-smartphones, heeft de eerste beelden van de Motorola Razr 3 gedeeld. Dankzij deze beelden weten wij dat de opvouwbare smartphone een strakker design krijgt dan zijn voorganger.

Op een video van Lenovo zien we de Motorola Razr 3 niet in volle glorie, maar het is wel duidelijk dat de smartphone twee camera’s krijgt en opnieuw is uitgerust met een groot scherm aan de voorkant. Chen Jin, de directeur van Lenovo, heeft echter nog wat extra beelden gedeeld. Op deze beelden zien we dat de Razr 3 een strakker design krijgt dan zijn voorgangers. Zo is de grote kin onder het scherm verdwenen, waardoor de smartphone nu meer wegheeft van Samsung’s Galaxy Z Flip-serie.

Volgens de geruchten zijn de specificaties ook een stuk krachtiger. Zo vinden we intern een high-end Snapdragon 8 Gen 1-processor van Qualcomm. Het vouwbare AMOLED-scherm is 6,7-inch groot en heeft een 120 Hz verversingssnelheid en een Full HD+ resolutie. De geruchten spreken verder over een prijskaartje van zo’n 1150 euro. Dit is nog steeds een hoop geld, maar een stuk minder dan de Razr 5G en de originele Razr, die een adviesprijs meekregen van 1499 en 1599 euro.

Lenovo heeft nog geen introductiedatum bekendgemaakt, maar naar verwachting moet de introductie nog deze zomer plaatsvinden.

via [AW]