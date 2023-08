Nokia G50, G60, X30, XR20 En X20 Ontvangen Beveiligingsupdate Van Augustus

Nokia is begonnen met de uitrol van de nieuwste beveiligingsupdate. De beveiligingspatch van augustus 2023 rolt uit naar de Nokia G50, G60, X30, XR20 en de X20. Na het installeren van de update is de beveiliging van de smartphones weer helemaal up-to-date.

Ben jij in het bezit van een van deze vijf Nokia-smartphones, dan ontvang je een notificatie waarin staat dat je de nieuwste beveiligingsupdate kunt downloaden. Heb je nog geen notificatie ontvangen dan kun je handmatig op updates controleren via de instellingen op de smartphone.

De update is bijna 100MB groot en lijkt naast de beveiligingspatch van augustus verder geen nieuwe functies of andere verbeteringen met zich mee te brengen. Het is echter wel belangrijk om de update te installeren om kwaadwillenden buiten te houden. Updates rollen doorgaans in fasen uit waardoor het een aantal dagen kan duren voordat de update voor iedereen beschikbaar is.

via [droidapp]