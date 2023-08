Introductie Van Opvouwbare Oppo Find N3 Flip Op 29 Augustus

Oppo heeft bekendgemaakt dat er binnenkort een evenement zal plaatsvinden waar het bedrijf zijn nieuwste producten zal tonen. Tijdens dit evenement krijgen we onder andere de opvouwbare Oppo Find N3 Flip te zien. Ook zal de fabrikant een nieuwe smartwatch presenteren.

Het evenement zal plaatsvinden op 29 augustus. Op deze dag krijgen we de Oppo Find N3 Flip en de Watch 4 Pro te zien. De Oppo Find N3 Flip is de derde vouwbare smartphone van Oppo en gaat de concurrentie aan met de Samsung Galaxy Z Flip 5 en de nieuwste Motorola Razr 40 Ultra.

Oppo heeft nog niks bekendgemaakt over de nieuwe smartphone, maar via de bron Sparrow News is al wel een promotievideo uitgelekt. Dezelfde bron claimt ook meer te weten over de specificaties van de Oppo Find N3 Flip. Zo krijgt de smartphone volgens Sparrow News een 6,8-inch vouwbaar AMOLED-scherm met een 120Hz verversingssnelheid, een 3-inch coverscherm, een Dimensity 9200-processor, 12GB of 16GB werkgeheugen, een 4300 mAh accu met ondersteuning voor maximaal 67W snelladen, een 32MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens, een 48MP ultragroothoeklens en een 32MP telelens met 2x optische zoom.

Oppo Watch 4 Pro

De Oppo Watch 4 Pro is een smartwatch met een vierkant scherm dat lichtgebogen is. De accu moet tot vijf dagen meegaan op één acculading en tal van ingebouwde sensoren kunnen je gezondheid en je activiteiten in de gaten houden. Denk hierbij aan je hartslag, je temperatuur en de zuurstofgehalte in je bloed.

Na de officiële introductie zetten wij alle details van de nieuwe producten voor jullie op een rijtje.

via [androidplanet]