OnePlus 11 Ontvangt Android 14-update

Heb jij een OnePlus 11, dan kun je zeer snel de Android 14-update downloaden. De nieuwste versie van Android rolt geleidelijk uit en brengt verschillende nieuwe functies met zich mee.

De Android 14-update voor de OnePlus 11 rolt nu uit in India. Na India zal OnePlus de update ook in Europa uitrollen. Hierdoor kan het tot een aantal weken duren voordat de Android 14-update daadwerkelijk voor alle OnePlus 11-gebruikers beschikbaar is.

Android 14 verschijnt samen met de OxygenOS 14-schil en brengt verschillende verbeteringen en nieuwe functies met zich mee. OxygenOS 14 heeft qua uiterlijk veel weg van de ColorOS-schil die te vinden is op Oppo-smartphones. OxygenOS 14 zorgt er onder andere voor dat apps sneller opstarten en de interface vloeiender overkomt. Ook heb je meer mogelijkheden om de interface (Aquamorphic Design) aan te passen en krijg je meer controle over de privacy en beveiliging van de smartphone.

