Samsung Galaxy A52s, Z Flip 5 en Z Fold 5 Ontvangen November-update

Samsung rolt een nieuwe update uit naar de Galaxy A52s, de Galaxy Z Flip 5 en de Galaxy Z Fold 5. De update werkt de beveiligingspatch bij naar die van november 2023, waardoor de beveiliging van de smartphones weer helemaal up-to-date is.

Nadat Samsung de beveiligingspatch van november eerder al uitrolde naar de vlaggenschip-smartphone van de fabrikant, is dezelfde update nu ook beschikbaar voor een aantal andere Samsung-smartphones. Zo staat de nieuwste beveiligingsupdate onder andere klaar voor de opvouwbare Galaxy Z Flip 5 en Galaxy Z Fold 5. De update is zo’n 380MB groot en brengt geen nieuwe functies met zich mee. Wel krijgen de smartphones naar verwachting zeer binnenkort een update naar Android 14 met de One UI 6-schil.

Dezelfde beveiligingsupdate rolt ook uit naar de Galaxy A52s. Net als bij de andere toestellen brengt de update naast beveiligingsverbeteringen verder geen nieuwe functies met zich mee. Updates rollen in fasen uit waardoor het een aantal dagen kan duren voordat de update voor iedereen beschikbaar is. Heb je nog geen notificatie ontvangen dan kun je handmatig op updates controleren via de instellingen op de smartphone.

