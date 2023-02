OnePlus 11 Officieel Aangekondigd Voor Europese Markt

OnePlus heeft tijdens een evenement verschillende nieuwe producten aangekondigd. Zo heeft de fabrikant onder andere zijn nieuwste vlaggenschip-smartphone gepresenteerd voor de Europese markt. De OnePlus 11 krijgt in Europa een adviesprijs mee van 829 euro.

Nadat OnePlus de OnePlus 11 eerder al voor de Chinese markt introduceerde, is de smartphone nu ook voor Europa aangekondigd. De OnePlus 11 beschikt over een 6,7-inch AMOLED-scherm met een QHD+ resolutie en een dynamische verversingssnelheid van 1 tot 120Hz, een Snapdragon 8 Gen 2-processor, 8GB of 16GB werkgeheugen, 128GB of 256GB opslagruimte en een 5000 mAh accu met ondersteuning voor 100W snelladen.

De driedubbele rear-camera bestaat uit een 50MP hoofdlens, een 48MP groothoeklens en een 32MP telelens met 2x optische zoom. Voorop vinden we nog een 16MP selfie-camera. De OnePlus 11 draait op Android 13 met de OxygenOS-schil en gebruikers kunnen rekenen op vier Android-updates en vijf jaar lang beveiligingsupdates.

De OnePlus 11 is verkrijgbaar in de kleuren zwart en groen. De zwarte uitvoering heeft een ruwe achterkant en de groene uitvoering heeft een gladdere achterkant met een anti-vingerafdruk coating. De OnePlus 11 is vanaf 16 februari verkrijgbaar voor 829 euro. Mensen die een pre-order plaatsen krijgen een Bang & Olufsen-speaker of de OnePlus Buds Pro 2 oordopjes cadeau.