Samsung Trekt Android 14-updateschema In

Samsung deelde onlangs een updateschema, waarop te zien is wanneer welke smartphone van de fabrikant een update naar Android 14 ontvangt. Dit schema is nu echter offline gehaald, wat doet vermoeden dat Samsung het schema aanpast en de uitrol van Android 14 mogelijk wat later zal plaatsvinden.

Volgens het eerder gedeelde updateschema krijgen veel Samsung-smartphones nog voor het einde van dit jaar een update naar Android 14. Al in november moet de update beschikbaar zijn voor een groot aantal Galaxy S- en Galaxy A-toestellen. Het gehele topic, dat werd gedeeld door een Roemeense moderator, is nu echter offline gehaald.

Het offline halen van het schema doet vermoeden dat deze niet juist is en dat Samsung wat aanpassingen zal doen voordat een nieuw schema zal worden gedeeld. Het is hierdoor niet duidelijk of deze maand nog toestellen bijgewerkt worden naar Android 14 met de One UI 6-schil. Op het moment van schrijven is de update alleen uitgerold naar de Galaxy S23-serie.

via [droidapp]