Samsung Galaxy A55 en A35 Ontvangen One UI 8.5-update

Samsung rolt een nieuwe update uit naar de Galaxy A55 en Galaxy A35. Beide smartphones worden bijgewerkt naar One UI 8.5, de nieuwe versie van Samsung’s Android-schil die verschillende nieuwe functies met zich meebrengt.

Samsung is in Europa begonnen met de uitrol van One UI 8.5 voor de Galaxy A-serie. De update kan nu gedownload worden op de Samsung Galaxy A55 en de Galaxy A35. One UI 8.5 brengt verschillende nieuwe functies en verbeteringen met zich mee. Zo krijgen gebruikers een vernieuwde weer-app met een nieuwe widget, nieuwe animaties op het vergrendelscherm en een pollenindex. Ook heeft de camera-app een ingebouwde PDF-scanner gekregen, kun je een nieuwe AI-editor gebruiken voor het bewerken van foto’s, is het mogelijk om twee tijdzones in te stellen in de klok-app en zijn er verbeteringen op het gebied van beveiliging doorgevoerd.

Twee weken geleden ontvingen de smartphones al de beveiligingsupdate van mei. De One UI 8.5-update bevat geen nieuwe beveiligingspatch, dus de beveiligingspatch blijft staan op die van mei 2026. Updates rollen in fasen uit en je ontvangt een notificatie zodra je de update kunt downloaden. Als je nog geen notificatie hebt ontvangen kun je handmatig op updates controleren via de instellingen op de smartphone.

via [droidapp]