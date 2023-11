Gelekte Foto Van Oppo Find X7 Pro Toont Mega Groot Camera-eiland

Op het internet is een foto opgedoken waarop de Oppo Find X7 Pro te zien zou zijn. We zien de achterkant van de smartphone, waarbij de camera-module nogal opvalt. Deze module neemt niet alleen bijna de helft van de behuizing in beslag, maar steekt ook ver uit en heeft een achthoekige vorm.

Naar verwachting komt Oppo in het eerste kwartaal van 2024 met de Oppo Find X7 Pro. Alhoewel het nog onduidelijk is of de smartphone ook in de Benelux op de markt verschijnt, houden wij de smartphone wel in de gaten. Zo zou de Oppo Find X7 Pro nu te zien zijn op de onderstaande foto. De foto is gedeeld door Gizmochina en toont de grote camera-module aan de achterzijde van de smartphone.

Een smartphone met een grote camera-module heb we wel vaker gezien, maar een camera-module met een achthoekige vormgeving valt wel heel erg op. Ook lijkt de module verder uit de behuizing te steken dan wij gewend zijn. Echt mooi is het niet als je het ons vraagt.

Naar verwachting bestaat de camera-module uit een 50MP hoofdlens met een 1 inch-sensor, een 50MP groothoeklens en twee periscooplenzen met 2,7x en 6x optische zoom. Ook maakt de Oppo Find X7 Pro hoogstwaarschijnlijk gebruik van een Snapdragon 8 Gen 3-processor. Na de officiële introductie zullen wij alle details met jullie delen.

via [AW]