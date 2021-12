Deze Oppo-smartphones Krijgen Deze Maand Android 12-update

De fabrikant Oppo heeft de updateplannen voor december bekendgemaakt en we hebben goed nieuws. Uit deze plannen blijkt namelijk dat verschillende smartphones van het bedrijf nog deze maand een update naar Android 12 ontvangen.

Uit de gedeelde updateplannen voor Android 12 blijkt dat verschillende smartphones van het bedrijf de update later deze maand al ontvangen, samen met de ColorOS 12-schil. Oppo liet in oktober weten dat de eerste smartphones van het bedrijf nog voor het einde van dit jaar een Android 12-update ontvangen en deze belofte lijkt Oppo dus waar te maken.

Oppo heeft twee schema’s gedeeld. Het eerste schema gaat over het bètaprogramma van Android 12. Dit programma start op 10 december voor de Reno5 Pro 5G en de F19 Pro+. Op 28 december kunnen gebruikers van de Oppo A74 5G met de bèta van Android 12 aan de slag. Het bètaprogramma van Oppo is echter niet in Europa beschikbaar, dus dit is voor veel mensen niet interessant. Wat wel interessant is is de uitrol van de stabiele versie van Color OS 12. Deze update rolt op 20 december uit naar de Oppo Find X2 en op 22 december naar de Reno6 Pro 5G. Een kleine week later, op 28 december, komt de update ook binnen op de reguliere Reno6 5G.

Updates rollen in fasen uit, waardoor niet alle gebruikers op deze dag een Color OS 12-update ontvangen. Het kan enkele dagen tot weken duren voordat de update in alle landen is aangekomen.

