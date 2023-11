Officiële Foto’s Tonen OnePlus 12 In Drie Kleuren

OnePlus zal de OnePlus 12 op 4 december officieel introduceren, maar de nieuwe vlaggenschip-smartphone is nu al in verschillende kleuren te bewonderen dankzij een aantal officiële afbeeldingen. Op de onderstaande afbeeldingen zien we de OnePlus 12 in de kleuren zwart, wit en groen.

Zoals gebruikelijk krijgen we in aanloop naar de officiële introductie van de OnePlus 12 steeds meer informatie. Zo is de achterkant van de smartphone nu te zien op verschillende persafbeeldingen. De OnePlus 12 lijkt veel op zijn voorganger, met opnieuw een grote ronde camera-module aan de achterzijde. Wel zien we dat de led-flitser nu buiten de camera-module is geplaatst. Ook valt op dat de alert slider nu naar de linkerzijde is verplaatst.

Verder zien we dat de groene variant is voorzien van een patroontje, wat de smartphone een hele andere uitstraling geeft dan de witte en zwarte varianten. Na de officiële introductie op 4 december zetten wij alle details voor jullie op een rijtje. Naar verwachting is de OnePlus 12 vanaf januari in Nederland verkrijgbaar.

