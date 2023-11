Gebruikers Van Google Drive Klagen Over Verdwenen Bestanden

Meerdere gebruikers van Google Drive melden dat een groot aantal bestanden van hun online opslag zijn verdwenen. Sommige mensen klagen over wijzigingen in spreadsheets die niet zijn opgeslagen, terwijl bij andere mensen bestanden en mappen over een lange periode zijn verdwenen.

De klachten zijn opgedoken op het ondersteuningsforum van Google. De gebruikers melden dat bestanden in Google Drive missen, waarbij het in sommige gevallen gaat om alle bestanden van het afgelopen half jaar. In een andere klacht valt te lezen dat een gebruiker al sinds 2016 een spreadsheet bijhoudt en dat alle gegevens sinds 2019 plotseling zijn verdwenen.

Het is niet duidelijk wat de oorzaak van het probleem is. Google geeft aan dat ontwikkelaars het probleem aan het onderzoeken zijn en gebruikers worden afgeraden om zelf met de instellingen te spelen om het probleem op te lossen.

