Renders En Details Van Samsung Galaxy Z Flip 6 Gelekt

Gisteren deelden we een aantal renders van de Samsung Galaxy Z Fold 6, maar nu krijgen we ook de Galaxy Z Flip 6 te zien. De beelden zijn gemaakt door Onleaks en laten zien dat de Z Flip 6 veel op zijn voorganger lijkt, met een aantal subtiele verschillen.

De onderstaande renders zijn gedeeld door de website Smartprix, en zijn gemaakt in samenwerking met tech-lekker Onleaks. Volgens de bron is de Samsung Galaxy Z Fold 6 een halve millimeter dikker dan de Z Fold 5. Namelijk 7,4 millimeter in plaats van 6,9 millimeter. De dikkere behuizing is waarschijnlijk het resultaat van een grotere accu. De vrij korte accuduur van de Galaxy Z Flip-toestellen is namelijk één van de grootste minpunten van de serie. We verwachten daarom dat de accu van de opvolger een grotere capaciteit krijgt.

De Galaxy Z Flip 6 krijgt volgens de beelden vlakke zijkanten, een 6,7-inch vouwbaar scherm en een 3,4-inch coverscherm. Achterop zien we opnieuw een dubbele rear-camera en voor de processor maakt de smartphone waarschijnlijk gebruik van een Snapdragon 8 Gen 3-chipset. Volgens de website Sammobile zal Samsung de Galaxy Z Flip 6 samen met de Z Fold 6 in de eerste helft van juli officieel introduceren.

via [androidplanet]