Specificaties Samsung Galaxy S24 FE Gelekt

Volgens de geruchten werkt Samsung aan de Galaxy S24 FE, die de fabrikant in juli wil introduceren tijdens een Galaxy Unpacked-event. De eerste specificaties van de smartphone zijn inmiddels uitgelekt.

De Fan Edition (FE) van een Galaxy S-toestel is een iets voordeligere uitvoering, maar behoudt wel de meeste high-end features. De nieuwe Galaxy S24 krijgt volgens de laatste berichten ook een FE-versie, die we mogelijk in juli te zien krijgen. De geruchten spreken namelijk over een introductie op 10 juli, tegelijk met de introductie van de Galaxy Z Fold 6 en Z Flip 6.

Twitter-gebruiker @OreXda claimt dat de Samsung Galaxy S24 FE waarschijnlijk een 6,1-inch AMOLED-scherm krijgt, alhoewel hij aangeeft dat hij dit nog niet zeker weet. Verder beschikt de Galaxy S24 FE over een 4500mAh accu, 128GB (UFS 3.1) of 256GB (UFS 4.0) opslagruimte en 12GB LPDDR5X werkgeheugen. Consumenten krijgen de keuze uit een Snapdragon 8 Gen 3-chipset of een Exynos 2400-chipset.

Specs :



– 6.1” AMOLED (not sure)

– 256GB (UFS 4.0) / 128GB (UFS 3.1)

– 12GB LPDDR5X

– 4500mAh — Connor / 코너 / コナー (@OreXda) February 29, 2024

Een adviesprijs hebben we nog niet, maar het ligt voor de hand dat de adviesprijs van de Galaxy S24 FE bij de lancering 200 euro lager is dan die van de reguliere Galaxy S24.

via [AW]