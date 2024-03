Huawei Introduceert Mid-range Nova 12i, 12s en 12 SE

Ondanks dat Huawei in Europa lang niet meer zo populair is als een aantal jaren geleden, brengt de fabrikant regelmatig nieuwe smartphones op de markt. Zo maken we nu kennis met de Huawei Nova 12i, de Nova 12s en de Nova 12 SE.

Huawei Nova 12i

De Huawei Nova 12i beschikt over een 6,7-inch LCD-scherm met een 90Hz verversingssnelheid, een Snapdragon 680-processor (zonder 5G-ondersteuning), 8GB werkgeheugen, 128GB, 256GB of 512GB opslagruimte, een 5000mAh accu met ondersteuning voor 40W snelladen, een 8MP selfie-camera en een dubbele rear-camera met een 108MP hoofdlens en een 2MP dieptelens. De vingerafdrukscanner zit aan de zijkant in de aan/uit-knop en de smartphone is verkrijgbaar in de kleuren groen en zwart.

Huawei Nova 12s

De Huawei Nova 12s beschikt over een 6,7-inch OLED-scherm met een 120Hz verversingssnelheid, een Snapdragon 778-processor, 8GB werkgeheugen, 256GB opslagruimte, een 4500 mAh accu met ondersteuning voor 66W snelladen, een 60MP selfie-camera en een dubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens en een 8MP ultragroothoeklens. De vingerafdrukscanner op de Nova 12s zit onder het scherm.

Huawei Nova 12 SE

Als laatste heeft Huawei de Huawei Nova 12 SE aangekondigd. Deze smartphone beschikt over een 6,67-inch OLED-scherm met een 90Hz verversingssnelheid, een Snapdragon 680 4G-processor, 8GB werkgeheugen, 256GB opslagruimte, een 4500 mAh (66W) accu, een 32MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 108MP hoofdlens, een 8MP ultragroothoeklens en een 2MP macrolens. Bij de Nova 12 SE zit de vingerafdrukscanner weer aan de zijkant.

De Nova 12i, 12s en 12SE verschijnen zowel in China als buiten China op de markt. Of en wanneer we de nieuwe smartphones in Nederland kunnen verwachten is echter nog onduidelijk.

via [androidplanet]