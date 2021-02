“Samsung Galaxy A52 En A72 Krijgen 90Hz En 120Hz Scherm”

Samsung zal dit jaar de Galaxy A-serie uitbreiden met een aantal nieuwe smartphones, waaronder de Galaxy A52 en A72. Van beide toestellen zijn nu verschillende specificaties uitgelekt.

Volgens de laatste geruchten zal Samsung de Galaxy A52 en de Galaxy A72 binnenkort officieel introduceren. Een exacte releasedatum hebben we nog niet, maar de introductie zal vermoedelijk in maart plaatsvinden. Er zijn nu echter al verschillende specificaties uitgelekt.

De 4G-uitvoering van de Galaxy A52 en A72 krijgen een 90Hz-scherm. De 5G-variant van de Galaxy A52 krijgt een 120Hz-scherm, aldus de betrouwbare website Sammobile. De 5G-versie van de Galaxy A52 beschikt verder over een 6,5-inch Full-HD+ Super AMOLED-scherm, een Snapdragon 750-processor, 6GB of 8GB werkgeheugen, 128GB of 256GB opslagruimte, een 4500 mAh accu met ondersteuning voor 25W snelladen, een 32MP selfie-camera en een vierdubbele rear-camera met een 64MP hoofdlens, een 12MP groothoeklens, een 5MP dieptelens en een 5MP macrolens. De smartphone draait uit de doos op Android 11.

Veel specificaties over de Galaxy A72 hebben we nog niet. Zodra er meer details uitlekken delen wij dit met jullie.

via [droidapp]