“Foto’s, Video’s en Specificaties Uitgelekt Van Motorola Edge 50 Pro”

Motorola zal de Motorola Edge 50 Pro binnenkort officieel introduceren, maar in het geruchtencircuit is de smartphone al regelmatig voorbijgekomen. Zo zijn er foto’s en video’s uitgelekt die de Edge 50 Pro van alle kanten laten zien en zijn we al een hoop te weten gekomen over de specificaties van de smartphone.

Volgens de geruchten beschikt de Motorola Edge 50 Pro over een 6,7-inch Full-HD+ scherm met een 144Hz verversingssnelheid, een Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3-processor, 12GB werkgeheugen, 512GB opslagruimte en een 50MP hoofdcamera met autofocus-tracking en verschillende AI-functies voor het creëren van betere camera resultaten. De onder- en bovenstaande beelden geven alle details weg over het design van de smartphone.

Motorola zal de Edge 50 Pro op 3 april voor de Indiase markt introduceren, waarna op een later tijdstip waarschijnlijk ook een Europese introductie zal plaatsvinden. Wanneer precies is nog onduidelijk.

via [droidapp]