Vernieuwde Nokia 3210 Met Kleurenscherm En Camera Aangekondigd

De Nokia 3210, een van de meest iconische telefoons ooit gemaakt, maakt een comeback. De onverwoestbare Nokia 3210 heeft enkele interessante upgrades ontvangen om de telefoon wat meer van deze tijd te maken. Zo heeft de nieuwe versie een camera en een kleurenscherm gekregen.

De Nokia 3210 uit 2024 heeft hetzelfde soort design gekregen, bestaande uit stevige plastic materialen en fysieke knoppen. Nieuw is echter de aanwezige 2MP camera en het kleurenscherm. Details over het scherm hebben we niet, maar het spelen van Snake moet een stuk aangenamer zijn op dit vernieuwde scherm. De accu heeft een capaciteit van 1450 mAh en er is geen ondersteuning voor 5G. Wel kan de Nokia 3210 overweg met 4G.

Met de nieuwe Nokia 3210 wil HMD Global jongeren bereiken die minder tijd willen doorbrengen op hun smartphone. Uit onderzoek blijkt dat 4 op de 10 jongeren tussen de 16 en 24 jaar zich zorgen maken over de grote hoeveelheid uren per dag dat ze op hun smartphone doorbrengen. Deze jongeren kunnen met een zogeheten “boring phones” beter digitaal detoxen.

De Nokia 3210 is via de website van HMD verkrijgbaar in de kleuren Scuba Blue (blauw), Y2K Gold (geel) en Grunge Black (zwart) voor een prijskaartje van 79 euro.

via [AW]