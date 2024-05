Huawei Introduceert Nieuwe Smartwatch Huawei Watch Fit 3

Huawei heeft tijdens een evenement in Dubai zijn nieuwste smartwatch aangekondigd. De Huawei Watch Fit 3 heeft een wat breder scherm gekregen en gaat ongeveer 10 dagen mee op één acculading. De smartwatch is te bestellen voor een vanafprijs van 159,99 euro.

De Huawei Watch Fit 3 heeft een wat breder en platter scherm gekregen dan zijn voorganger. Het gaat om een 1,82-inch AMOLED-scherm met vrij dikke randen aan de boven- en onderkant. De smartwatch weegt slechts 26 gram en is 9,9 millimeter dik. Intern vinden we een verbeterde hartslagmeter en een verbeterde sensor om de zuurstofsaturatie te meten. De accu gaat bij normaal gebruik 10 dagen mee of bij zeer actief gebruik een volle week.

Niet alleen de Huawei Watch Fit 3, maar ook de bijbehorende Stay Fit-app heeft verbeteringen ontvangen. Zo kun je de voedseldatabase nu in veel meer landen gebruiken en biedt Smart Sports suggesties van welke oefeningen je kunt doen en voor hoe lang. Smart Sports houdt hierbij rekening met jouw doelen, zoals bijvoorbeeld afvallen.

De Huawei Watch Fit 3 kost 159,99 euro en is per direct te bestellen in de Huawei Store. Vanaf 22 mei is de smartwatch ook bij andere winkels verkrijgbaar. Mensen die de Huawei Watch 3 Fit voor 15 juni kopen krijgen gratis de Huawei FreeBuds SE 2 ter waarde van 49 euro cadeau.

via [AW]