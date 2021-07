“HMD Global Werkt Aan Eigen Nokia Tablet”

Volgens de laatste geruchten werkt HMD Global aan een Nokia tablet. De tablet krijgt de naam Nokia T20 en via verschillende bronnen zijn nu een aantal specificaties en details uitgelekt.

HMD Global lijkt te werken aan een eigen tablet onder de Nokia-merknaam. Het is voor het eerst sinds 2014 dat Nokia met een tablet op de markt komt. Via een Britse webwinkel en een Russische certificatie zijn nu verschillende specificaties van de Nokia T20 opgedoken.

De Nokia T20 krijgt volgens de berichten een 10,36-inch scherm, minstens 4GB werkgeheugen en minstens 64GB opslagruimte. Het gaat dus om een budget-tablet. Er komt een WiFi- en een 4G-variant. De WiFi-variant zou omgerekend 225 euro kosten en de 4G-variant ongeveer 250 euro. De Nokia T20 komt in ieder geval in de kleur blauw op de markt, maar we weten nog niet wanneer HMD Global de tablet officieel zal introduceren.

via [droidapp]