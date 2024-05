HBO Max Introduceert Drie Nieuwe Abonnementen

HBO Max heeft bekendgemaakt dat de streamingdienst het huidige abonnement zal vervangen met drie nieuwe abonnementen en dat HBO Max vanaf 1 juli ook in België beschikbaar is. Het huidige Standaard-abonnement wordt 2 euro duurder.

HBO Max brengt de drie nieuwe abonnementsvormen samen met een Sport-add-on op 11 juni uit. Het voordeligste “Basic-abonnement” kost 6 euro per maand en heeft een maximale resolutie van 1080p. Je kunt het Basic-abonnement op twee apparaten gebruiken en het is niet mogelijk om series en films te downloaden. Ook krijgen mensen met een Basic-abonnement reclame te zien.

Het “Standaard-abonnement” kost 10 euro per maand en heeft net als het Basic-abonnement een 1080p-resolutie en is op twee apparaten te gebruiken. Met het Standaard-abonnement kun je echter ook 30 series of films downloaden en krijg je geen reclame te zien. Als laatste kun je kiezen voor een “Premium-abonnement”. Het Premium-abonnement kost 14 euro per maand en geeft je toegang tot 4k en Dolby Atmos. Ook kun je met een Premium-account tot 100 films en series offline opslaan.

Voor 5 euro extra kun je een Sport-add-on aanschaffen. De Sport-add-on geeft je toegang tot Eurosport 1 en 2, wielrennen, UFC, Roland-Garros en Tour de France. Vanaf 1 juli gaat HBO Max zijn diensten ook in België aanbieden.

