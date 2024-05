Introductie Poco F6 en F6 Pro Op 23 Mei

Poco heeft bekendgemaakt dat het bedrijf op 23 mei twee nieuwe smartphones zal introduceren. Het gaat om de Poco F6 en de F6 Pro, die gebaseerd zijn op Xiaomi’s Redmi K70-smartphones. Doordat de Redmi K70-serie al is uitgebracht in China komen we voor weinig verrassingen te staan.

De introductie van de Poco F6 en Poco F6 Pro zal op 23 mei om 13.00 uur Nederlandse tijd plaatsvinden. De Poco F6 Pro is het topmodel van de twee en beschikt waarschijnlijk over een Snapdragon 8 Gen 2-processor. De reguliere Poco F6 maakt gebruik van een Snapdragon 8s Gen 3-processor.

Beide smartphones hebben een 6,67-inch OLED-scherm met een 120Hz verversingssnelheid, een piekhelderheid van 4000 nits en een 1440p-resolutie. Ook hebben beide smartphones een 5000mAh accu met ondersteuning voor 120W snelladen en een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens. De Poco F6 heeft naast de hoofdcamera waarschijnlijk nog een 8MP groothoeklens en een 2MP macrolens, terwijl de Poco F6 Pro is uitgerust met een 50MP telelens en een 12MP groothoeklens.

Na de officiële introductie zetten wij alle specificaties, inclusief de adviesprijzen voor jullie op een rijtje.

via [androidplanet]