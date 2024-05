Patentschending Lenovo en Motorola: Verkoopverbod In Duitsland!

Lenovo en dochteronderneming Motorola mogen in Duitsland geen apparaten meer verkopen die gebruikmaken van wwan (wireless wide area network). Het gaat voornamelijk om smartphones, tablets en laptops. Lenovo zou met deze apparaten namelijk een patent van het Amerikaanse InterDigital schenden.

InterDigital beweert dat Lenovo gebruikmaakt van zijn gepatenteerde technologie omtrent wwan-modules, zonder dat Lenovo hier genoeg voor zou betalen. Wwan is onder andere aanwezig in smartphones, tablets en laptops om verbinding met mobiele netwerken mogelijk te maken. Lenovo vindt de prijzen die InterDigital vraagt voor de licenties te hoog.

Na een rechtszaak heeft de rechtbank in München in het voordeel van InterDigital geoordeeld. Hierdoor mag Lenovo in Duitsland per direct geen producten meer verkopen die wwan-compatibel zijn. Dit geldt ook voor dochteronderneming Motorola. De producten zijn daarom niet meer te vinden in de Duitse webwinkels van Lenovo en Motorola. Fysieke winkels mogen de huidige voorraad nog wel verkopen, maar ze mogen de voorraad niet meer aanvullen.

Lenovo krijgt niet alleen een verkoopverbod, maar moet ook een schadevergoeding betalen aan InterDigital. Lenovo kan nog in beroep gaan tegen de beslissing van de rechtbank of Lenovo kan ervoor kiezen om alsnog een hogere vergoeding te betalen voor de patentlicenties.

Lenovo is niet de enige fabrikant die in Duitsland te maken heeft met en verkoopverbod. Eerder stopten Oppo en OnePlus al met de verkoop van smartphones na het verliezen van een rechtszaak en vertrokken Realme en Vivo uit Duitsland na een juridische strijd met Nokia.

via [tweakers]