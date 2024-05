Sony Xperia 10 VI Aangekondigd Voor 399 Euro

Sony heeft deze week niet alleen de high-end Xperia 1 VI aangekondigd, maar ook de mid-range Xperia 10 VI. De smartphone krijgt een adviesprijs mee van 399 euro en ontvangt vier jaar lang updates.

De Sony Xperia 1 VI is de vlaggenschip-smartphone van de Japanse fabrikant, maar met een prijskaartje van 1399 euro past de smartphone niet in het budget van een grote groep mensen. Mensen die voor minder geld een Sony-smartphone in huis willen halen kunnen kiezen voor de Xperia 10 VI, die voor 399 euro over de toonbank gaat.

De Sony Xperia 10 VI beschikt over een 6,1-inch OLED-scherm met een lage verversingssnelheid van 60Hz. In tegenstelling tot de Xperia 1 VI behoud het scherm van de Xperia 10 VI de slanke 21:9-beeldverhouding. De Xperia 10 VI is niet alleen compact, maar weegt ook slechts 164 gram.

Intern vinden we een Snapdragon 6 Gen 1-processor in combinatie met 8GB werkgeheugen en 128GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart. De accu heeft een capaciteit van 5000mAh en moet twee volle dagen meegaan op een acculading. De camera-setup bestaat uit een 8MP selfie-camera, een 48MP hoofdlens en een 8MP groothoeklens. Een telelens ontbreekt, maar de Xperia 10 VI gebruikt de hoofdlens om 2x in te zoomen.

De Sony Xperia 10 VI draait uit de doos op Android 14 en de smartphone krijgt vier jaar lang software-updates. Het gaat om drie grote Android-updates en vier jaar beveiligingspatches. De Xperia 10 VI is vanaf juni verkrijgbaar in de kleuren zwart, wit en blauw, voor een adviesprijs van 399 euro. Dit is 50 euro voordeliger dan de voorganger van de Xperia 10 VI, die voor 449 euro op de markt verscheen.