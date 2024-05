Samsung Galaxy S22-serie Ontvangt Mei-update

Er staat een nieuwe update klaar voor de smartphones in de Samsung Galaxy S22-serie. Het gaat om een beveiligingsupdate die de beveiligingspatch van mei 2024 installeert, zodat gebruikers weer wat beter beschermd zijn tegen kwaadwillenden.

Gebruikers van de Samsung Galaxy S22, S22+ en S22 Ultra melden dat ze de nieuwste beveiligingsupdate kunnen downloaden. De update van mei bestaat uit enkele tientallen patches van zowel Google als Samsung, die kwetsbaarheden in het Android-besturingssysteem en de One UI-schil aanpakken. We raden aan om de update te downloaden om jezelf zoveel mogelijk te beschermen tegen kwaadwillenden en malafide software.

Updates rollen doorgaans in fasen uit, waardoor het een aantal dagen kan duren voordat de mei-update bij iedereen is aangekomen. Heb je nog geen notificatie ontvangen dan kun je handmatig op updates controleren via de instellingen op de smartphone.

via [droidapp]