Specificaties Van Samsung Galaxy A16 Gelekt

Samsung werkt aan een nieuwe budget-smartphone met de naam Galaxy A16. Op het internet zijn nu voor het eerst enkele specificaties van deze smartphone opgedoken. Het gaat om details over de camera en de accu.

Niet iedereen heeft behoefte aan een dure high-end smartphone. Voor deze mensen brengt Samsung al jarenlang smartphones uit in de Galaxy A-serie, die bestaat uit mid-range en budget-smartphones. De Zuid-Koreaanse fabrikant werkt inmiddels aan de Galaxy A16, waarvan nu een aantal specificaties zijn uitgelekt. Volgens de geruchten lijkt de Galaxy A16 erg veel op de huidige Samsung Galaxy A15.

De Galaxy A16 zou opnieuw een driedubbele rear-camera met 50MP hoofdlens, een 5MP ultragroothoeklens en een 2MP macrolens krijgen. Ook aan de voorkant vinden we opnieuw een 13MP selfie-camera. Helaas heeft Samsung dus niet besloten om de lage resolutie van de ultragroothoeklens en de macrolens op te schroeven.

Ook de accu van de Galaxy A16 krijgt net als zijn voorganger een capaciteit van 5000 mAh. Het is dus duidelijk dat de Galaxy A16 geen grote update zal zijn ten opzichte van zijn voorganger, aldus de geruchten. De officiële introductie zal waarschijnlijk eind dit jaar plaatsvinden, waarna we mogelijk nog tot begin 2025 moeten wachten voordat de Samsung Galaxy A16 in Nederland verkrijgbaar zal zijn.

Over een aantal dagen zal Samsung eerst zijn nieuwe vouwbare smartphones en een aantal wearables introduceren.

via [galaxyclub]