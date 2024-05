“Mid-range Motorola Moto G85 Te Zien Op Afbeeldingen”

Motorola werkt aan een nieuwe mid-range smartphone die we nu te zien krijgen op een aantal gelekte afbeeldingen. De beelden tonen onder andere dat de Motorola Moto G85 een scherm met gebogen randen krijgt.

Op de onderstaande afbeeldingen zien we de paarse variant van de Moto G85. We zien dat het grote scherm van de smartphone dunne randen heeft en aan de linker- en rechterzijde lichtgebogen is. Ook heeft het scherm een ronde uitsparing voor de selfie-camera en vinden we achterop de smartphone een dubbele rear-camera. Volgens de geruchten gaat het om een 50MP hoofdlens met optische beeldstabilisatie en een 50MP groothoeklens.

De geruchten spreken verder over de aanwezigheid van de nog onaangekondigde Snapdragon 4 Gen 3-processor in combinatie met 12GB werkgeheugen en 256GB opslagruimte. De Motorola Moto G85 zou voor ongeveer 300 euro op de markt verschijnen, maar een releasedatum hebben we nog niet.

via [androidplanet]