Samsung Galaxy A52 Ontvangt One UI 6.1-update

Er staat een nieuwe update klaar voor de Samsung Galaxy A52. Het gaat om de One UI 6.1-update die verschillende verbeteringen en nieuwe functies met zich meebrengt. De Galaxy AI-functies die Samsung eerder introduceerde komen niet naar de voordelige smartphone.

Nadat Samsung de One UI 6.1-update onlangs al uitrolde naar de Galaxy A53 en de Galaxy A33, staat de update nu ook klaar voor de Galaxy A52. Helaas ontbreekt Galaxy AI, maar gebruikers krijgen wel toegang tot andere nieuwe functies. Het gaat voornamelijk om nieuwe functies in de galerij-app. Denk hierbij aan meer bewerking-tools, de optie om objecten van een foto te kopiëren naar een andere foto én een verbeterde zoekfunctie in de galerij-app. De update brengt geen nieuwe beveiligingspatch met zich mee, waardoor de patch blijft hangen op die van april.

Updates rollen in fasen uit waardoor het een aantal dagen kan duren voordat de update voor iedereen beschikbaar is. Heb je nog geen notificatie ontvangen dan kun je handmatig op updates controleren via de instellingen op de Samsung Galaxy A52.

via [droidapp]