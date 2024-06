Mid-range HTC U24 Pro Aangekondigd Voor 564 Euro

De Taiwanese fabrikant HTC heeft na een lange periode van stilte weer een nieuwe smartphone geïntroduceerd. De HTC U24 Pro is een mid-range smartphone met een 120Hz scherm en een Snapdragon 7 Gen 3-processor. De HTC U24 Pro verschijnt op de markt voor 564 euro.

De HTC U24 Pro beschikt over een 6,8-inch scherm met een 20:9-beeldverhouding, een resolutie van 2436×1080 pixels en een 120Hz verversingssnelheid. Intern vinden we een Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3-processor, 12GB werkgeheugen, 256GB opslagruimte en een 4600mAh accu met ondersteuning voor 66W snelladen, 15W draadloos laden en 5W reverse charging. In de ronde uitsparing van het scherm vinden we een 50MP selfie-camera en achterop beschikt de HTC U24 Pro over een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens, een 50MP telelens met 2x optische zoom en een 8MP groothoeklens.

De behuizing van de HTC U24 Pro meet 167,10mm bij 74,90mm bij 8,98mm en de smartphone heeft zowel een MicroSD-slot als een 3.5mm koptelefoonaansluiting. De HTC U24 Pro krijgt een adviesprijs mee van 564 euro.

via [tweakers]