Google Pixel 8 Ontvangt Update Die Video-out Activeert

Google heeft een update uitgerold die de video-out functie op de Pixel 8, Pixel 8 Pro en Pixel 8a moet activeren. Het was al duidelijk dat de nieuwste Pixel-smartphones over deze functie beschikken, maar het is pas na de update mogelijk om de content van de smartphone op een groot scherm te tonen.

Vooralsnog is het alleen mogelijk om het telefoonscherm op een groter scherm weer te geven, maar mogelijk komt er ook een beperkte versie van een desktopmodus beschikbaar. De functie is beperkt tot de Pixel 8-serie, omdat de Pixel 7-serie en oudere Pixel-smartphones niet de ondersteuning hebben voor video-out via USB-C.

De update voor de Pixel 8-serie brengt niet alleen de video-out functie met zich mee, maar ook AI-model Gemini Nano. Gemini Nano was tot nu toe alleen aanwezig op de Pixel 8 Pro. Daarnaast kan de camerasoftware op verschillende Pixel-smartphones nu automatisch een foto nemen als iemand de ogen open heeft en lacht én brengt de update nog wat kleine verbeteringen met zich mee. De ‘June Feature Drop’ rolt nu uit naar de Pixel 6 en nieuwer.

