Samsung Galaxy Watch FE Gespot In Nederlandse Webwinkel

De Galaxy Watch FE, een nieuwe smartwatch die Samsung vermoedelijk zeer binnenkort zal introduceren, is gespot in een Nederlandse webwinkel. Volgens de bron krijgt de Galaxy Watch FE een prijskaartje mee van 219 euro.

Ondanks dat Samsung de Galaxy Watch FE nog niet officieel heeft aangekondigd is de smartwatch al wel gespot op de website Mobiel.nl, zo ontdekte Android Planet. Mobiel.nl vermeld een prijs van 219,95 euro. De Galaxy Watch FE heeft een 40mm-behuizing en is verkrijgbaar in de kleuren zwart, roze en lichtblauw.

De Galaxy Watch FE is volgens de geruchten een voordeligere smartwatch die veel wegheeft van de Galaxy Watch 4 uit 2021. Zo lijkt de Galaxy Watch FE qua design vrijwel een kopie van de Watch 4 en vinden we intern een Exynos W920-processor, 1,5GB werkgeheugen en 16GB opslagruimte. Het scherm is 1,2-inch groot en heeft een resolutie van 396 bij 396 pixels. De aanwezige NFC-chip maakt het mogelijk om contactloos te betalen.

Samsung brengt binnenkort niet alleen de Galaxy Watch FE op de markt, maar ook de duurdere en uitgebreidere Galaxy Watch 7 en Watch 7 Ultra. Details van de Galaxy Watch 7-serie zijn eerder ook al voorbijgekomen in het geruchtencircuit.