Samsung Galaxy S23-serie En Galaxy A53 Ontvangen Juni-update

Samsung heeft een nieuw beveiligingsupdate klaarstaan voor een aantal smartphones van de Zuid-Koreaanse fabrikant. Het gaat om de update van juni, die nu te downloaden is op de Galaxy S23-serie en de Galaxy A53.

Heb jij een Galaxy S23, Galaxy S23+ of Galaxy S23 Ultra, dan raden we aan om even te controleren of er een nieuwe update beschikbaar is. Samsung is namelijk begonnen met de uitrol van de juni-update. Deze update bestaat uit enkele tientallen patches die kwetsbaarheden in het besturingssysteem aanpakken, zodat jij weer wat beter beschermd bent tegen kwaadwillenden en malafide apps. Dezelfde beveiligingsupdate staat ook klaar voor de Samsung Galaxy A53.

De juni-update brengt geen nieuwe functies met zich mee, maar we raden wel aan om beveiligingsupdates altijd te installeren om de beveiliging van jouw smartphone up-to-date te houden. Heb jij nog geen melding ontvangen dan kun je handmatig op updates controleren via de instellingen op de smartphone.

