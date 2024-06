Beelden: Dit Is De Dure Samsung Galaxy Watch Ultra

Samsung werkt aan een nieuwe smartwatch die volgens de berichten een flinke adviesprijs meekrijgt. Het gaat om de Samsung Galaxy Watch Ultra met een vermoedelijk prijskaartje van zo’n 700 dollar. De smartwatch die we in juli verwachten is nu te zien op de bovenstaande afbeelding.

Samsung zal op 10 juli tijdens een Unpacked-event een groot aantal nieuwe producten introduceren, waaronder vermoedelijk de Galaxy Watch Ultra. Tech-lekker Tim_Tom heeft heeft nu renders gedeeld waarop deze nieuwe wearable te zien is in de kleuren donkerzwart/grijs en wit/zilver.

Volgens Tim_Tom krijgt de Samsung Galaxy Watch Ultra een rond scherm, met daaromheen een vierkante frame. Aan de rechterkant zien we een oranje knop. Of dit om een drukknop of een draaibare kroon gaat is nog onduidelijk. Op de renders zien we dat Samsung de smartwatch gecombineerd heeft met een sportief polsbandje.

De Samsung Galaxy Ultra zal niet voor iedereen zijn, want volgens de bron verschijnt de smartwatch op de markt voor een adviesprijs van rond de 699 – 710 dollar. Voor mensen met een kleiner budget heeft Samsung onlangs de Galaxy Watch FE geïntroduceerd.

via [droidapp]