“Sony Xperia 5 V Krijgt Slechts Twee Camera’s”

Volgens de laatste geruchten gaat Sony bij de Xperia 5 V bezuinigen op de camera. De smartphone zou namelijk worden uitgerust met slechts twee camera’s aan de achterzijde. Dat is opmerkelijk, want zijn voorganger is uitgerust met een driedubbele rear-camera.

De Sony Xperia 5 IV, die vorig jaar op de markt verscheen, beschikt net als zijn voorganger over een driedubbele camera aan de achterzijde. Reddit-gebruiker JB2unique heeft nu echter beelden gedeeld waarop de aankomende Sony Xperia 5 V te zien is. Het gaat volgens de bron om een officiële marketingvideo en in deze video zijn slechts twee lenzen zichtbaar.

Het weglaten van een derde lens maakt het verschil tussen de duurdere Sony Xperia 1 V en de iets minder dure Xperia 5 V een stuk groter. Mogelijk kiest Sony ervoor om de Xperia 5 V niet te voorzien van een telelens, waarmee je optisch kunt inzoomen zonder kwaliteitsverlies. Of dit ook een grote impact zal hebben op de adviesprijs van de smartphone is echter nog onduidelijk. De Sony Xperia 5 IV verscheen vorig jaar op de markt voor een adviesprijs van 1049 euro. Voor een toestel met slechts twee camera’s zou dat zeer duur zijn.

Volgens eerdere geruchten krijgt de Sony Xperia 5 V een 6,1-inch OLED-scherm met een 120Hz verversingssnelheid, een Snapdragon 8 Gen 2-processor en een 5000 mAh accu. De randen rondom het scherm zijn zoals gebruikelijk bij Sony-smartphones vrij dik. Sony zal de smartphone hoogstwaarschijnlijk in de herfst uitbrengen.

via [androidplanet]