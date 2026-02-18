“Europese Introductie Xiaomi 17-serie Op 28 Februari”

Xiaomi is de Europese introductie van de Xiaomi 17-serie aan het voorbereiden. Volgens de laatste berichten staat de aankondiging ingepland op 28 februari.

Het Mobile World Congress in Barcelona gaat begin maart van start en het is gebruikelijk dat fabrikanten vlak voor die tijd hun nieuwste smartphones aankondigen. Xiaomi is dit keer van plan om de Xiaomi 17-serie te introduceren voor de Europese markt. Het zou gaan om twee verschillende modellen, ondanks dat Xiaomi eerder in China meer modellen introduceerde.

Xiaomi brengt in Europa de Xiaomi 17 en Xiaomi 17 Ultra op de markt. De fabrikant is niet van plan om de Xiaomi 17 Pro en Xiaomi 17 Pro Max uit te brengen, ondanks dat die laatste de meest interessante uitvoering is. De Pro Max heeft namelijk een extra scherm aan de achterzijde.

Volgens Deallabs krijgt de Xiaomi 17 een adviesprijs mee van 999 euro voor de uitvoering met 12GB RAM en 256GB ROM. De smartphone is verkrijgbaar in de kleuren zwart, ‘Venture Green‘, ‘Ice Blue‘ en ‘Alpine Pink‘. De Xiaomi 17 Ultra (16GB/512GB) kost maar liefst 1499 euro en verschijnt op de markt in de kleuren wit, zwart en ‘Starlit Green‘.

