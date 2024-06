Samsung Galaxy A54 Ontvangt Juni-update

De maand juni is bijna om, maar vlak voor het einde van de maand is Samsung begonnen met de uitrol van de juni-update voor de Galaxy A54. De update zorgt er voor dat je beter beschermd bent tegen kwaadwillenden.

Mensen met een Samsung Galaxy A54 kunnen elk moment een notificatie verwachten waarin staat dat ze een nieuwe beveiligingsupdate kunnen downloaden. Deze update werkt de beveiligingspatch bij naar die van juni 2024, die weer enkele tientallen fixes met zich meebrengt voor kwetsbaarheden in het besturingssysteem. Na de installatie van de update is de beveiliging van de Galaxy A54 weer helemaal up-to-date.

De beveiligingsupdate van juni is 275,44 MB groot en kan naast beveiligingsverbeteringen ook stabiliteitsverbeteringen of bugfixes bevatten. De update brengt echter geen nieuwe functies met zich mee. Doordat de update in fasen uitrolt kan het een aantal dagen duren voordat de update voor iedereen beschikbaar is.

via [droidapp]