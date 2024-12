Nothing Phone (2) en Phone (2a) Ontvangen Android 15-update

Er staat een nieuwe update klaar voor de Nothing Phone (2) en de Phone (2a). Nothing is namelijk begonnen met de uitrol van Android 15, inclusief de Nothing OS 3.0-schil. De update brengt verschillende nieuwe functies en verbeteringen met zich mee.

Android 15 en de Nothing OS 3.0-schil brengen een hoop veranderingen met zich mee, waaronder een nieuw menu voor snelle instellingen, een vernieuwde pop-up weergave voor apps en een vernieuwde vergrendelscherm die je nu helemaal kunt personaliseren. Ook is er een nieuwe Shared Widgets aanwezig die je kunt delen met andere Nothing-gebruikers en heeft de galerij-app een makeover gekregen. Nothing heeft de Galerij-app voorzien van een uitgebreidere zoekfunctie en meer bewerkingstools.

Nothing heeft de onderstaande video gedeeld om te laten zien welke vernieuwingen Nothing OS 3.0 met zich meebrengt.

