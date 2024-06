OnePlus Ace 3 Pro Met Grote Accu En 24GB Werkgeheugen Aangekondigd

OnePlus heeft in China een nieuwe smartphone aangekondigd die beschikt over een aantal interessante specificaties. Zo is de OnePlus Ace 3 Pro onder andere uitgerust met een 6100mAh accu en maximaal 24GB werkgeheugen. De smartphone kost omgerekend slechts 410 euro.

De OnePlus Ace 3 Pro heeft een 6,78-inch OLED-scherm met een 120Hz verversingssnelheid, een resolutie van 2780×1264 pixels, een in-display vingerafdrukscanner en een ronde uitsparing voor de 16MP selfie-camera. Intern vinden we een Snapdragon 8 Gen 3-processor, 12GB tot 24GB werkgeheugen, 256GB tot 1TB opslagruimte en een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens, een 8MP ultragroothoeklens en een 2MP macrolens. Een telelens ontbreekt.

De smartphone is ook uitgerust met een Glacier Battery. Deze batterij heeft een capaciteit van maar liefst 6100mAh en moet dankzij nieuwe technologie na vier jaar gebruik nog 80 procent van zijn capaciteit behouden. Dankzij de ondersteuning voor 100W snelladen is een lege accu na 36 minuten aan de lader weer helemaal vol.

De OnePlus Ace 3 Pro is in China verkrijgbaar in de kleuren grijs, wit en groen voor een vanafprijs van 3200 yuan, omgerekend ongeveer 410 euro. De duurste variant met 24GB werkgeheugen en 1TB opslagruimte kost 4399 yuan, omgerekend ongeveer 575 euro. OnePlus brengt de Ace-serie doorgaans niet in Europa op de markt. Wel is het mogelijk dat de smartphone op een later tijdstip onder een andere naam voor de Europese markt wordt aangekondigd.