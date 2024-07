“Specificaties En Prijs Van Motorola Edge 50 Uitgelekt”

Nadat Motorola eerder al drie smartphones voor in de Edge 50-serie introduceerde, zijn er nu specificaties uitgelekt van een vierde model. Het gaat om de reguliere Edge 50, die volgens de geruchten voor 599 euro op de markt verschijnt.

Eerder hebben we al kennis kunnen maken met de Motorola Edge 50 Pro, de Edge 50 Fusion en de Edge 50 Ultra. De introductie van de reguliere Edge 50 bleef uit, maar volgens de laatste geruchten zal Motorola dit model deze maand nog introduceren. Via de bron 91Mobiles zijn nu specificaties, kleuren en de adviesprijs van de Motorola Edge 50 uitgelekt.

Als we de geruchten mogen geloven verschijnt de Motorola Edge 50 voor 599 euro op de markt. Voor deze prijs krijg je waarschijnlijk 12GB werkgeheugen, 512GB opslagruimte en een 5000 mAh accu met ondersteuning voor 68W snelladen. De smartphone heeft ondersteuning voor NFC en 5G en draait uit de doos op Android 14 met de Hello UI-schil. De Motorola Edge 50 verschijnt op de markt in de kleuren groen, oranje en grijs, maar een exacte releasedatum hebben we nog niet.

via [androidplanet]