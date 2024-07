Prijzen Van Google Pixel 9-serie Uitgelekt

De prijzen van de smartphones in de aankomende Google Pixel 9-serie zijn uitgelekt. Volgens de bron krijgt het instapmodel een adviesprijs mee van 899 euro. Ook de prijzen van de Pixel 9 Pro, Pro XL en Pro Fold zijn uitgelekt.

De prijzen zijn gedeeld door de bron Dealabs. Het gaat om de Franse prijslijst, maar waarschijnlijk komen de prijzen grotendeels overeen met de prijzen voor de rest van de Europese markt. De lijst bevat de prijzen voor de Pixel 9, de Pixel 9 Pro, de Pixel 9 Pro XL en de Pixel 9 Pro Fold. Hierbij zien we ook de prijzen voor de uitvoeringen met meer opslagruimte.

De Google Pixel 9 met 128GB opslagruimte is met een prijskaartje van 899 euro het voordeligste model. De Pixel 9 Pro is verkrijgbaar vanaf 1099 euro en voor de Pixel 9 Pro XL ben je minimaal 1199 euro kwijt. Google brengt ook een nieuwe opvouwbare smartphone op de markt, onder de naam Pixel 9 Pro Fold. Deze smartphone krijgt volgens de bron een vanafprijs mee van 1899 euro. De smartphones zijn verkrijgbaar in de kleuren Volcanic Black, Porcelain, Sage Green en Pink.

De volledige prijslijst staat hieronder:

Google Pixel 9, 128GB €899 Google Pixel 9, 256GB €999 Google Pixel 9 Pro, 128GB €1099 Google Pixel 9 Pro, 256GB €1199 Google Pixel 9 Pro, 512GB €1329 Google Pixel 9 Pro XL, 128GB €1199 Google Pixel 9 Pro XL, 256GB €1299 Google Pixel 9 Pro XL, 512GB €1429 Google Pixel 9 Pro XL, 1TB €1689 Google Pixel 9 Pro Fold, 256GB €1899 Google Pixel 9 Pro Fold, 512GB €2029

via [tweakers]