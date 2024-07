Honor Magic V3: Dunste Vouwbare Smartphone Uitgebracht In China

Honor heeft zojuist zijn nieuwste vouwbare smartphone geïntroduceerd voor de Chinese markt. De Honor Magic V3 is de dunste vouwbare smartphone tot nu toe. De Magic V3 is dichtgevouwen namelijk slechts 9.3mm dik. Dat is bijna net zo dun als reguliere smartphones. Opengevouwen is de smartphone 4.4mm dun.

De Honor Magic V3 is het nieuwste pareltje van Honor. De smartphone krijgt uiteraard krachtige specificaties, maar het opmerkelijkste aan de Magic V3 zijn de afmetingen. Met een dikte van 9.3mm is de Magic V3 aanzienlijk dunner dan de Samsung Galaxy Z Fold 6 en de Google Pixel Fold, die dichtgevouwen 12.1mm dik zijn. Ook de wat dunnere OnePlus Open is met een dikte van 11.7mm nog aanzienlijk dikker. Met de nieuwste ontwikkelingen komen de afmetingen van foldables steeds dichter in de buurt van de afmetingen van reguliere smartphones, die doorgaans rond de 8mm dun zijn.

De Honor Magic V3 beschikt over een 7.92-inch vouwbaar LTPO OLED-scherm met een 120Hz verversingssnelheid, een 1800 nits piekhelderheid en een resolutie van 2156 x 2344 pixels. Het coverscherm is 6.43-inch groot en heeft een 120Hz verversingssnelheid, een piekhelderheid van 2500 nits en een resolutie van 1060 x 2376 pixels. Intern vinden we een Snapdragon 8 Gen 3-processor, een 5.150 mAh accu met ondersteuning voor 66W snelladen en een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens, een 50MP telelens (3.5x zoom) en een 40MP ultragroothoeklens.

De smartphone verschijnt in China op de markt in de kleuren Velvet Black, Snow, Tundra Green en Red voor een adviesprijs van omgerekend zo’n 1400 dollar. Informatie over een internationale lancering hebben we nog niet, maar naar verwachting verschijnt de smartphone later dit jaar voor een aanzienlijk hogere adviesprijs buiten China op de markt.

