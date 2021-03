Oppo Find X3-serie Officieel Aangekondigd

Oppo heeft zojuist de Find X3-serie aangekondigd. Deze serie bestaat uit de Oppo Find X3 Pro, de Find X3 Neo en de Find X3 Lite. Prijzen variëren van 449 euro tot 1149 euro.

De krachtigste van de drie toestellen is de Oppo Find X3 Pro. De smartphone beschikt over een 6,7-inch AMOLED-scherm met een 120Hz verversingssnelheid en een resolutie van 3216 bij 1440 pixels, een Snapdragon 888-processor met 5G-ondersteuning, 12GB werkgeheugen, 256GB opslagruimte, een waterdichte behuizing (IP68-certificering), een 32MP selfie-camera en een vierdubbele camera met een 50MP groothoeklens, een 50MP ultragroothoeklens, een 13MP telefotocamera met 5x hybride zoom en 20x digitale zoom en een 3MP macrolens. De accu heeft een capaciteit van 4500 mAh en heeft ondersteuning voor 65W snelladen en 30W draadloos laden.

De Oppo Find X3 Neo is een goedkopere uitvoering die beschikt over een 6,5-inch AMOLED-scherm met een 90Hz verversingssnelheid en een resolutie van 2400 bij 1080 pixels, een Snapdragon 865-processor, 12GB werkgeheugen, 256GB opslagruimte en een vierdubbele camera met een 50MP groothoeklens, een 16MP ultragroothoeklens, een 13MP telefotocamera met 5x hybride zoom en 20x digitale zoom en een 2MP macrolens. De X3 Neo heeft dezelfde selfie-camera en accu, maar geen ondersteuning voor draadloos opladen.

De voordeligste van de drie is de OPPO Find X3 Lite. Deze uitvoering beschikt over een 6,4-inch 90Hz AMOLED-scherm met een resolutie van 2400 x 1080 pixels, een Snapdragon 765G-processor, 8GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte, een 4300 mAh accu, een 32MP selfie-camera en een vierdubbele rear-camera met een 64MP hoofdlens, een 8MP ultragroothoeklens, een 2MP macrolens en een 2MP monolens.

De OPPO Find X3 Pro is vanaf 22 maart verkrijgbaar voor 1149 euro in de kleuren Gloss Black en Blue. De OPPO Find X3 Neo kost 799 euro en is verkrijgbaar in de kleuren Galactic Silver en Starlight Black. De OPPO Find X3 Lite is met een prijskaartje van 449 euro de voordeligste van de drie. De Lite-variant is beschikbaar in de kleuren Astral Blue, Starry Black en Galactic Silver.