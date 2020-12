“Dit Zijn De Prijzen Van De Samsung Galaxy S21-serie”

We weten mogelijk meer over de verkoopprijzen van de Galaxy S21-serie, die Samsung vermoedelijk op 14 januari officieel zal introduceren. De Galaxy S21 en de Galaxy S21 Plus zijn mogelijk iets lager geprijsd dan hun voorgangers. De Galaxy S21 Ultra kost hetzelfde als zijn voorganger.

De Duitse website WinFuture claimt de prijzen van de verschillende Galaxy S21-modellen in handen te hebben. De prijzen kunnen per Europees land door de verschillende BTW-tarieven wel iets van elkaar verschillen.

– Samsung Galaxy S21 128GB – 849 euro

– Samsung Galaxy S21 256GB – 899 euro

– Samsung Galaxy S21 Plus 128GB – 1049 euro

– Samsung Galaxy S21 Plus 256GB – 1099 euro

– Samsung Galaxy S21 Ultra 128GB – 1349 euro

– Samsung Galaxy S21 Ultra 256GB – 1399 euro

– Samsung Galaxy S21 Ultra 512GB – 1529 euro

Als de prijzen kloppen zien we bij de Galaxy S21 een duidelijke prijsverlaging. De Galaxy S20 kreeg bij de lancering namelijk een adviesprijs mee van 999 euro. De Galaxy S21 Plus is 50 euro in prijs gedaald terwijl de Galaxy S21 Ultra dezelfde prijs heeft gekregen als zijn voorganger.

De officiële introductie zal waarschijnlijk op 14 januari plaatsvinden. Renders en specificaties lekten eerder al uit.

via [androidplanet]